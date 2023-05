• Popkoor Let's get Started.

Popkoor Let’s get Started uit Lexmond maakt TV debuut

LEXMOND • De regio laat zich op cultureel gebied uitstekend gelden op televisie. Na De Boezemboys is ook Popkoor Let’s get Started uit Lexmond te zien in een aflevering van het TV programma Zing! van de EO.

Op zaterdag 10 juni om 20.30 uur op NPO1 zingen ze de sterren van de hemel voor de mentoren Glen Faria, Tania Kross en Roel van Velzen om aanspraak te maken op De Beste Zanggroep van Nederland.