Molenstichting opent nieuwe bezoekmolen in Streefkerk

1 uur geleden

Nieuws 210 keer gelezen

STREERKERK • Onder grote belangstelling is op zaterdag 20 mei de Achtkante molen in Streefkerk geopend als bezoekmolen.

Na toespraken door Jan Nederveen, voorzitter van SIMAV, burgemeester Theo Segers van Molenlanden en wethouder Johan Quik werd de vang gelicht en tevens ook het startsein gegeven voor de mogelijkheid ‘vriend van de molen’ te worden.

De molen, die van 1761 tot 1951 de polder bemaalde, is op donderdagen, vrijdagen en zaterdagen te bezoeken. Voor groepen is er de mogelijkheid op afspraak buiten deze dagen langs te komen.

Molenstichting SIMAV, de stichting die zorg draagt voor het behoud van 33 molens in de Alblasserwaard en Vijheerenlanden, is trots op wat voornamelijk de molenaars hebben bereikt in de achterliggende jaren. Er is door zowel professionals als vrijwilligers hard gewerkt de molen een uitstraling te geven zoals het was toen de laatste molenaar er leefde.

In 1951 heeft een gemaal de functie van de molens in de Streefkerkse polder overgenomen.