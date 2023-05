Gemeente positief over plan voor 18 woningen aan Abbekesdoel in Bleskensgraaf

BLESKENSGRAAF • De gemeente Molenlanden heeft het ontwerpbestemmingsplan ‘Bleskensgraaf, Abbekesdoel 7a-8’ in procedure gebracht.

Er staat nu nog een boerderij op nummer 8, maar er vinden geen volwaardige agrarische activiteiten meer plaats en deze zullen geheel worden beëindigd in de nabije toekomst. Het is de bedoeling m alle voormalige bedrijfsbebouwing op die locatie te slopen en de gronden voor de wetering te herontwikkelen naar een woonlocatie.

De bebouwing op nummer 7a blijft behouden, waarbij een juridisch-planologische wijziging plaatsvindt. Het doel is een divers woningaanbod te creëren met 18 wooneenheden. Het is de bedoeling om daarbij een boerenerf te creëren waarmee de ontwikkeling past in de omgeving en bij de volumes langs het cultuurhistorische lint.

De initiatiefnemer heeft met omwonenden gesproken. Geen van hen heeft op dat moment aangegeven negatief tegenover het plan te staan. Ook is het plan voorgelegd aan de provincie Zuid-Holland en aan het waterschap. Zij geven aan dat er geen bezwaar is.