Mevrouw Burger uit Streefkerk verzilvert 1 minuut gratis winkelen bij Boni in Groot-Ammers

1 uur geleden

STREEFKERK/GROOT-AMMERS • De winnaar van de met de rommelmarkt in Streefkerk te winnen prijs van 1 minuut gratis winkelen, beschikbaar gesteld door Boni in Groot-Ammers, was mevrouw Burger uit Streefkerk

Afgelopen donderdag 11 mei, lukte het haar om totaal 96,64 euro aan boodschappen bijeen te vergaren.