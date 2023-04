Leerzame EHBO-oefening door vrijwilligers uit Noordeloos

NOORDELOOS • De EHBO’ers van EHBO Noordeloos hielden onlangs een oefening op het bedrijf van Arie de Leeuw BV in Gorinchem.

Tijdens de oefening leerden de vrijwilligers hoe zij moeten handelen in noodsituaties en oefenden zij in het verlenen van de juiste medische zorg. Het snel en vakkundig maken van de juiste keuzes kan het verschil maken tussen leven en dood, vooral in situaties waarin elke seconde telt.