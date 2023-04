Passage kledingbeurs schenkt 1000 euro aan Historische Vereniging Ameide-Tienhoven

AMEIDE/TIENHOVEN • De Historische Vereniging Ameide en Tienhoven heeft dinsdag 18 april een cheque ontvangen ter waarde van 1000 euro. De gulle gever was het team van kledingbeurs Passage, afdeling Ameide-Tienhoven.

De cheque werd door het het Passage-team overhandigd aan Teuny Zwakhals en Sigrid Rog, bestuursleden van de Historische Verenging. Dat gebeurde op het stadhuis op de Dam in Ameide. Het geld is bestemd voor de expositie ‘Oranjefeesten in Ameide en Tienhoven’ die tijdens de feestweek van woensdag 6 tot en met zaterdag 9 september in de Gereformeerde Sionkerk te Ameide wordt gehouden.