Rommelmarkt Streefkerk brengt 14.500 euro op

do 20 apr. 2023, 12:44

STREEFKERK • De rommelmarkt in Streefkerk was op zaterdag 15 april een groot succes. De opbrengst was 14.500 euro.



Bij de grote verloting heeft nummer 867 de boodschappenmand gewonnen en nummer 980 een minuut gratis winkelen. Wie deze nummers heeft, kan contact opnemen met de rommelmarkt via rommelmarktstreefkerk@gmail.com.