• De kinderen tijdens het optreden in De Vijf Lelies.

Kinderen muziekproject treden op tijdens voorjaarsconcert in Streefkerk

STREEFKERK • De kinderen die meegedaan hebben met het muziekproject van OKK op OBS De Boomgaard, hebben op zaterdag 25 maart opgetreden tijdens het voorjaarsconcert van de muziekvereniging, dat plaatsvond in de Vijf Lelies.

In januari 2023 is OKK gestart met een muziekproject op OBS De Boomgaard voor nieuwe jeugdleden. Alle groepen van deze school kregen muziekles van de ervaren muziekdocente Hetty Godtschalk. Ze mochten optreden tijdens het voorjaarsconcert. Alle groepen lieten op deze avond horen wat ze hadden geleerd. Groep 1,2 en 3 kregen op een speelse manier les om ze kennis te laten maken met muziek. Groep 4 en 5 gingen aan de slag met blokfluiten en groep 6, 7 en 8 mochten allemaal op een trompet of schuiftrombone spelen.

De muzikanten van O.K.K. beten het spits af met het Formule 1 Theme. Tijdens dit nummer kwam het Jong Talent van Streefkerk via de rode loper naar het podium gelopen. Hierna startte het programma met de kinderen. Tijdens dit stuk kwamen de liedjes Niet Wel Frikandel, Hip Hop Hooray, de Gouden Drol en het Nijlpaard en vele andere voorbij. OKK sloot het voor de pauze af met het nummer van Rapunzel. Na de pauze ging OKK verder met hun lente concert.

Het project van OKK met de kinderen van De Boomgaard kon worden uitgevoerd dankzij het geld dat de vereniging gekregen heeft uit het Bewonersoverleg Streefkerk. Die had OOK uitgekozen als één van de goede doelen tijdens het ‘Streefkerk Doet Goed’-evenement, wat in juni 2022 heeft plaatsgevonden in de feesttent van de Oranjevereniging.