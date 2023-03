Edwin van den Heuvel (Langerak) neemt BBB-zetel in Provinciale Staten niet in

LANGERAK • Edwin van den Heuvel (Langerak) neemt zijn zetel voor de BBB in de Provinciale Staten niet in. Hij lag er nachten wakker van.

Natuurlijk, ze hielden bij de BBB in Zuid-Holland rekening met een goed resultaat, maar de uitslag overtrof alle verwachtingen. “Dit was voor ons ongekend”, blikt Edwin van den Heuvel terug. “Zuid-Holland is de meest verstedelijkte provincie van ons land. Het was afwachten hoe kiezers in de steden zouden reageren.”

“Daar bleek dus veel meer steun dan we vooraf hadden durven hopen. Vier of vijf zetels was al fantastisch geweest, dan ben je een grote fractie. Maar negen zetels en daarmee dus de grootste partij, dat was écht onwerkelijk. We zijn daar enorm dankbaar voor en hebben door die ongekende steun nu de uitgangspositie om zaken anders te gaan aanpakken.”

Dilemma

De verkiezingswinst van de BoerBurgerBeweging zadelde Edwin van den Heuvel op met een dilemma. Zijn insteek vooraf: met een achtste plek op de kandidatenlijst de kans krijgen om mee te schrijven aan het verkiezingsprogramma en daarna op zijn vakgebied ruimtelijke ordening ondersteuning bieden aan de fractie.

“Woensdag was er alleen de euforie van de winst. Ons doel om een stem van formaat in Nederland te worden om het kabinetsbeleid de goede kant op te draaien, was voor honderd procent bereikt. ‘Het gaat nu echt gebeuren’, zo voelde het.”

Ondernemer

Hij vervolgt: “Maar voor mij persoonlijk betekende de winst dat ik moest beslissen of ik mijn zetel in de Provinciale Staten zou gaan innemen. Iets wat ik voorheen nooit had voorzien. Kon ik dat combineren met mijn gezin en mijn werk? Als ondernemer is mijn week al meer dan goed gevuld. En ik kan iets niet half doen, dat zit gewoon niet in mijn karakter. Het is óf 120 procent óf niet. Die knoop doorhakken was een van de moeilijkste besluiten van mijn leven.”

Dossiers

Maandagavond had hij een overleg met zijn fractiegenoten. De uitslag: Van den Heuvel neemt zijn zetel niet in. “Ik heb mijzelf de vraag gesteld: hoe wordt het belang van de partij het beste gediend? Ga ik me in dossiers verdiepen en aan de slag, terwijl ik als ik eerlijk ben weet dat ik dan over een half jaar de conclusie moet trekken dat het niet gaat? Of laat ik het nu al over aan iemand die er wel de tijd en de gelegenheid voor heeft?”

“Uiteindelijk heeft het verstand het van het gevoel gewonnen.” Een ondersteunende rol blijft hij wel invullen. “Ik zal nog vaak naar Den Haag gaan om de fractie te ondersteunen op het gebied van ruimtelijke ordening en landelijk gebied. Daarnaast blijf ik aanspreekpunt voor de streek. We zeggen de stem van het platteland te zijn, dan moet je ook bereikbaar zijn om signalen door te kunnen geven. Alblasserwaarders kunnen daarvoor bij mij aankloppen. Op die manier zal ik de stem van de Alblasserwaard in Den Haag blijven laten horen.”

Fred Teeven

In Zuid-Holland gaat Fred Teeven (VVD, oud-staatsecretaris van Justitie) als verkenner aan de slag. Edwin van den Heuvel benadrukt dat BBB niemand uitsluit. “De programma’s van sommige partijen liggen dicht bij onze uitgangspunten. Als ik er met gezond boerenverstand naar kijk, zie ik niet in waarom we er niet uit zouden komen. Wat in ieder geval niet gaat gebeuren is het gedwongen uitkopen van boeren.”