Muziekvereniging KNA uit Nieuwpoort staat uitgebreid stil bij 100-jarig bestaan

NIEUWPOORT • De crisis, een oorlog of een wereldwijde pandemie: er zijn heel wat negatieve factoren voorbijgekomen in de jaren dat ze al bestaan, maar door geen één lieten ze zich stoppen. En zo komt het dat muziekvereniging KNA, de vereniging uit Langerak, Nieuwpoort en Groot-Ammers, dit jaar een eeuw bestaat. “KNA is niet te stoppen. Net als we denken dat het ledenaantal terugloopt, dan gebeurt er weer iets en zitten we weer in de lift.”

In 1923 toveren de eerste 23 leden muzikale klanken de Nieuwpoortse lucht in. Fanfarecorps Kunst Na Arbeid geeft vanaf dat moment aandelen uit om oude instrumenten over te kopen en dan wordt er iedere vrijdag- en zaterdagavond geoefend en is het orkest een feit. En nu, 100 jaar later, wordt er nog steeds wekelijks, weliswaar verplaatst naar de dinsdagavond, gerepeteerd. Het orkest bestaat inmiddels uit 34 leden en dit ledenaantal is alweer een aantal jaren stabiel. “Onze jongste is 13 en onze oudste, de ‘vader van de muziek Piet’, is 81 jaar. We zijn van alle leeftijden”, legt ervaren orkestlid Henk Verhoef uit.

In de jaren die na de oprichting volgden gebeurden het een paar keer dat de vereniging de stekkers eruit trok, maar telkens vond er een herstart plaats. “Met als hoogtepunt toch wel de jaren ’80. Tijdens Nieuwpoort 700 was het de hele maand feest. Iedere avond muziek maken.” Ook de havenconcerten en feestavonden in de tent zijn momenten waarop positief wordt teruggekeken. “Of de keer dat we met Claudia de Breij op het toneel stonden in Nieuwegein. Achter Claudia aan liepen we muziekmakend naar buiten.”

Toekomst

Wat de toekomst de muziekvereniging gaat brengen vinden ze spannend. “En durf ik ook niets over te zeggen”, geeft Martine Huisman, orkestlid, aan. “De rol in de gemeenschap is nu eenmaal niet meer zoals die vroeger was. Iedereen is druk en dat zorgt voor uitdagingen om kinderen op muziekles te krijgen en te binden met de vereniging. ”

Judith Kastelein, bestuurslid, voegt toe dat er ook rol weggelegd ligt voor de muziekcommissie. “Niet alleen maar oude marsen laten horen, maar een afwisseling met muziek uit deze tijd. En themaconcerten als bijvoorbeeld film geven. Dan voegen we ook beelden toe en wordt de ervaring beter. Je ziet dan ook de mensen echt mee doen als er bijvoorbeeld een bekend liedje als Skyfall gespeeld wordt.”

Jubileumfestiviteiten

“Iets meer dan een jaar geleden bedacht ik me dat het 100-jarig bestaan eraan zat te komen”, vertelt Huibert van der Graaf. Zijn bestuurslidmaatschap heeft hij op dat moment al opgezegd, maar dat jubileum is iets waar hij zich nog wel voor in wil zetten. “Sinds dat moment zijn we met zijn vieren bezig met het programma.” Een programma dat eind maart losbarst. “Met voor ieder wat wils.”

In Het Arsenaal is er het laatste weekend van maart een tentoonstelling te bewonderen. “Oude instrumenten, fotoboeken, prijzen uit de beginjaren ’20 tot halverwege de jaren ‘60 en we hebben zelfs een kasboek gevonden van voor de oorlog uit 1938. Genoeg interessante voorwerpen”, aldus Huibert. Op 24 maart opent het jubileumjaar met een receptie. Met toespraken, speeches en uiteraard een toastmoment wordt er stilgestaan bij de mijlpaal. En alhoewel er die avond geen muziek gemaakt gaat worden, zullen er wel muziekklanken te horen zijn. “Er zal niet heel veel ruimte zijn voor ons als orkest, maar we wurmen ons wel in een hoek voor wat muzikaals“, glimlacht Judith. Het bloed kruipt tenslotte waar het niet gaan kan.

Festiviteiten

24 maart, 20.00 – 22.00 uur en 25 maart, 10.00– 17.00 uur: Tentoonstelling, Het Arsenaal, Nieuwpoort

24 maart, 20.00 – 22.00 uur: Receptie, Het Arsenaal, Nieuwpoort

25 april, 20.15 uur: Jubileumconcert, Feesttent in Nieuwpoort

1 juli, 15.00 uur: Taptoe, Voetbalveld, Groot-Ammers

23 september, 20.15 uur: Havenconcert, Haven tegenover Het Arsenaal, Nieuwpoort