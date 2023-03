Actie voor pak voor MS-patiënte Truus Slingerland uit Nieuw-Lekkerland: ‘Leven wordt letterlijk lichter’

ma 20 mrt. 2023, 08:45

Algemeen 182 keer gelezen

NIEUW-LEKKERLAND • Het dragen van een Mollii Suit betekent een wereld van verschil voor MS-patiënte Truus Slingerland. Team Tundra is een actie gestart om 10.000 euro voor dit pak bijeen te krijgen.

Truus Slingerland (1969) werkte in de communicatie en PR, ook was zij jarenlang consulente voor een gastouderbureau en maakte volle werkweken van ruim veertig uur. Tot ze tien jaar geleden ziek werd en primair progressieve multiple sclerose (PPMS) bij haar geconstateerd werd. Ze kreeg verkrampingen, spasmen, verlammingen en ontstekingen en werd helaas afgekeurd. Gelukkig vindt ze sinds die tijd veel voldoening in vrijwilligerswerk en kon ze onder andere een Poolse vrouw en een Irakese familie begeleiden en mantelzorgdiensten verlenen. En dat hoewel ze elke dag constant tegen allerlei belemmeringen aanloopt.

Truus vindt het lastig om te benoemen wat haar beperkingen zijn. Veel liever praat ze over mogelijkheden. “Toen mijn vader net van mijn ziekte hoorde, zei hij: ‘Truus, ga er niet tegenin vechten, maar ga er in mee.’ Dat probeer ik steeds te doen. Van nature heb ik een positief karakter, maar natuurlijk ben ik ook weleens gefrustreerd. Bijvoorbeeld als ik mijn jas niet dicht kan krijgen. Gelukkig heb ik een geweldig thuisfront met man en zoon en dochter die me ondersteunen en helpen waar dat mogelijk is. Zelf denk ik altijd; ik bén geen MS, ik héb MS. Elke dag wil ik graag met vreugde leven en van betekenis zijn voor andere mensen.”

Tegen PPMS bestaan geen medicijnen. Wel is er een aantal jaren geleden een zogenaamd Mollii Suit oftewel een neuromodulatiepak ontwikkeld. Dit pak, een broek en jasje, geeft door middel van elektrische signalen ontspanning aan spastische en gespannen spieren, het activeert zwakke spieren en verlicht daarmee samenhangende pijn. Helaas zit het nog in het stadium van wetenschappelijk onderzoek en wordt het op het moment nog niet vergoed door de zorgverzekering. Samen met Ottobock/Livit mag Truus het onder de aandacht brengen, want dit pak geeft voor haar, en vele anderen, zoveel meer kwaliteit van leven. De Mollii Suit wordt 1 uur gedragen en werkt daarna 48 uur door. Na de eerste keer merkte Truus al een levensgroot verschil.

“Lopen is lastig, maar na het dragen van het pak kan ik traplopen zonder mijn been steeds bij te zetten. Ik kan niet meer schrijven, niet meer vlees snijden, maar nu kan ik een stuk vlees wel weer doorsnijden. Mijn hand was altijd verkrampt, ik moest de vingers openwrikken, maar nu kan ik uit mezelf mijn hand openen. Pianospelen ging niet meer, hoe graag ik dat ook altijd deed, maar nu kan ik weer een paar noten met twee handen spelen. En dat allemaal dankzij de Mollii Suit die ik momenteel huur en een paar maal in de week draag. Jarenlang lag ik hele nachten wakker vanwege tremoren en tintelingen, maar nu kan ik voor het eerst weer eens doorslapen. Mijn hele leven is letterlijk lichter geworden door dit pak!”

Petra de Jager en haar man Teus zijn via hun stichting Team Tundra een actie begonnen om 10.000 euro bijeen te brengen voor een Mollii Suit voor Truus. Petra: “Ik ben ervan overtuigd dat mensen elkaar nog steeds willen helpen. Daarom willen wij bedrijven en particulieren aansporen om een bijdrage te geven voor dit doel. Truus is een kanjer. Dit pak betekent veel voor haarzelf, maar daarnaast is zij ook in staat om meer bekendheid aan dit pak te geven, zodat een grotere groep mensen hiermee geholpen kan worden.”

Giften zijn van harte welkom op:

NL73RABO 0317916920

t.n.v. Stichting Team Tundra

o.v.v. Een pak voor Truus

Voor meer informatie: www.teamtundra.nl.

Janny den Besten