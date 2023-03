ingezonden mededeling

3 x beste manieren om gerechten op je buffet warm te houden

In de horeca krijg je waarschijnlijk wel eens te maken met een buffet. Je serveert dan heerlijk eten, maar het is dan natuurlijk ook erg belangrijk dat je dat buffet goed warm kunt houden. Gelukkig zijn er in de horeca verschillende professionele apparaten waarmee je je gerechten heerlijk kunt presenteren én waarmee je ze goed warm kunt houden. In dit artikel vertellen we je alles over deze verschillende apparaten.

Dien je een buffet op, dan is de decoratie en presentatie erg belangrijk. Het buffet moet er mooi en smakelijk uitzien. Daarbij is het belangrijk dat het buffet praktisch is ingericht. Het is immers belangrijk dat je gasten gemakkelijk bij alle gerechten kunnen. Die gerechten wil je natuurlijk ook goed warm kunnen houden. In dit artikel vertellen we daar meer over.

De chafing dish

Een professionele chafing dish is misschien wel een van de meest gebruikte apparaten om gerechten mee warm te houden. De chafing dish is gemaakt van hoge kwaliteit roestvrij staal en werkt met een au bain-marie principe. In de roestvrijstalen bak zit warm water, dat nog eens extra wordt verwarmd door branders onder de bak. Het water wordt zo kokend heet en verwarmt zo het eten in de chafing dish. Dankzij het deksel van de bak blijft ook het eten bovenin de bak goed warm. Zo kunnen je gasten dus altijd genieten van heerlijk, warm eten.

Een verwarmingslamp

Ook een verwarmingslamp is een erg goede manier voor het warm houden van eten op bijvoorbeeld een buffet. Een verwarmingslamp kun je in vrijwel iedere horeca groothandel aanschaffen, vaak in verschillende uitvoeringen. Het voordeel van zo’n verwarmingslamp is dat deze lampen vaak esthetisch gezien wat mooier zijn. Nadeel is dat de lampen aanzienlijk meer energie kosten en dat het verwarmen niet altijd even efficiënt verloopt.

Een verwarmingskast

Een verwarmingskast is een apparaat apart. Dit apparaat hoort namelijk niet direct thuis op een buffet, maar eerder in de keuken. Serveer je namelijk bijvoorbeeld in één keer een hoop gerechten uit, dan is het handig als je de gerechten die al eerder klaar waren wat langer warm kunt houden. Die gerechten kun je dan in een verwarmingskast zetten, waarna je ze gemakkelijk in één keer uit kunt serveren. Ook wanneer je de gerechten wel op een buffet zet, maar het buffet nog niet helemaal is ingericht kun je ze in de verwarmingskast warm houden. Vervolgens kun je ze op het buffet onder de verwarmingslamp of in de chafing dish plaatsen.

De bordenwarmer

Om ervoor te zorgen dat je gerechten ook op het bord van je gasten zo lang mogelijk warm blijven, kun je een bordenwarmer plaatsen bij het buffet. Een bordenwarmer doet wat de naam al zegt, dit apparaat verwarmt namelijk de borden op. Als je gasten dus gerechten op gaan scheppen, pakken ze een warm bord. Dat is fijn, want zo koelt het eten niet direct enorm af omdat het in aanraking komt met een koud bord en kunnen je gasten genieten van een heerlijk warme maaltijd.