Finale ‘Heel Open Vensters bakt’ in Ameide groot succes

di 28 feb 2023, 09:03

Algemeen Fotoseries 357 keer gelezen

AMEIDE • De finale van ‘Heel Open Vensters bakt’, afgelopen vrijdagmiddag in Ameide, is gewonnen door Simone. Zij maakte een bokkenpootjestaart samen met haar kinderen Benthe (7 jaar) en Jelte (5 jaar).

Vrijdagmiddag, 24 februari begon de zaal om half drie al goed vol te lopen met publiek die de finale ‘Heel OV bakt’ niet wilde missen. De zes finalisten waren druk bezig om hun, hopelijk winnende taart, mooi te etaleren op de daarvoor bestemde tafel. De spanning was voelbaar.

In een bomvolle zaal ging om drie uur de finale van start. Alle taarten werden, voordat ze werden geproefd, gepromoot door de bakker/bakster via een videoboodschap. Zo was er een echte ‘snottebellentaart’ met citroen en limoen, een ‘luie wijven cake’ volgens aloud recept, een ‘gebakken lucht taart’ en een bokkenpootjestaart met héél véél advocaat.

Een deskundige jury, bestaande uit Bart (vrijwilliger bij OV en in zijn werkzame leven bakker), Marie (bewoonster) en Marjolijn (finaliste uit ‘Heel Holland bakt’ en eigenaresse van de Bakplaats in Ameide) en alle aanwezigen namen hun taak zeer serieus. Marjolijn: “Ik let erop of de taart er smakelijk uitziet, zit er genoeg vulling in, is de taart gaar en hoe is de verdeling in de lagen.”

Na bijna twee uur proeven waren alle cijfers gegevens en was het tijd voor de organisatie om uit te rekenen wie zich ‘Meesterbakker van OV’ mocht noemen. Met spanning opende juryvoorzitter Bart de enveloppe. Benthe (7 jaar) en Jelte (5 jaar), die samen met mama Simone, de bokkenpootjestaart met advocaat hebben gemaakt worden uitgeroepen als winnaars. Zij mogen zich ‘Meester Bakker Heel OV bakt” noemen.

Het was een close-finish met de ‘snottebellentaart’ met limoen en citroen van Marijke den Ouden. “Uiteindelijk zijn alle deelnemers winnaars”, volgens Bart. Marjolijn gaf als commentaar: “Wat was dit ontzettend leuk om te doen, iedereen was zo creatief en het niveau van de taarten lag erg hoog. Mooi om te zien hoe Open Vensters ook hun bewoners en inwoners uit Ameide erbij betrekken. Complimenten.”

De finale van ‘Heel OV bakt’ was de afsluiting van een aantal activiteiten die het team Welzijn van OV heeft georganiseerd. Zo werd er voorafgaand aan de finale met bewoners en bakkers diverse bezoeken gebracht aan de Bakplaats, heeft Bart een presentatie over bakken gegeven en zijn de bewoners in Gorinchem op de koffie geweest bij Proeverz in Gorinchem. Petra van Mourik van Team Welzijn zegt met een stralend gezicht: “We kunnen terugkijken op een zeer geslaagd project. De kers op de taart is dat iedereen ervan heeft genoten, jong en oud. En daar doen we het voor!”