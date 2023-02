Sliedrecht: opvang van 100 tot 250 asielzoekers voor ten minste vijf jaar

di 14 feb 2023, 19:35

SLIEDRECHT • Burgemeester en wethouders van de gemeente Sliedrecht willen medewerking verlenen aan het inrichten van een opvanglocatie voor minstens 100 asielzoekers door het COA.

Onderzocht wordt of deze opvang in Sliedrecht-Noord gerealiseerd kan worden. De nieuw te realiseren opvanglocatie zal voor ten minste vijf jaar ontwikkeld worden.

Naast de realisatie van de 100 opvangplekken voor asielzoekers wil het college in gesprek gaan over het creëren van 150 extra opvangplekken. Hiermee kan het totaal uitkomen op maximaal 250 opvangplekken.

Strikte voorwaarde

‘Met deze extra plaatsen bieden we omliggende gemeenten de mogelijkheid om hun taakstelling rond de opvang van asielzoekers in te vullen, onder de strikte voorwaarde dat die gemeenten dan een deel van de taakstelling voor de huisvesting van statushouders van Sliedrecht overnemen’, stellen burgemeester en wethouders.

Wethouder Ton Spek: “Vooruitlopend op een wettelijke plicht wil Sliedrecht verantwoordelijkheid nemen voor de opvang van asielzoekers. We nemen zelf de regie en helpen mee aan het oplossen van een probleem.”

Lockhorst

Het college gaat op donderdag 16 februari om 20.30 uur in een beeldvormende vergadering met de leden van de gemeenteraad en andere belangstellenden in gesprek, over het voornemen van het college. Op dinsdag 21 februari vindt om 20.00 uur de besluitvormende gemeenteraadsvergadering plaats. Beide bijeenkomsten vinden plaats in de Lockhorst en iedereen is daarbij welkom.

Het college is tenslotte in gesprek met omliggende gemeenten en met het COA. Als er een mogelijk geschikte locatie is gevonden gaat het college in gesprek met alle inwoners, direct belanghebbenden en maatschappelijke organisaties.