Kledingbeurs in Noordeloos

NOORDELOOS • In de Christelijk Gereformeerde Kerk aan de Noordzijde 1 in Noordeloos wordt op vrijdag 24 maart van 09.00 tot 12.00 uur en van 18.30 tot 21.00 uur weer een kledingbeurs gehouden.

Er wordt schone en leuke voorjaars- en zomerkleding voor dames en kinderen vanaf maat 74. De opbrengst van de kledingbeurs is weer voor het werk van Lieke en Magno in de sloppenwijk Borel in Rio de Janeiro. Informatie over het project is te vinden op: www.stichtinghvc.nl/land/brazilie.

Mensen die kleding willen inleveren, kunnen dat aangeven via kledingbeurs.noordeloos@gmail.com. Van de ingeleverde kleding is 50% van de opbrengst voor degene die ingeleverd heeft en 50% voor het werk van Lieke en Magno. Men kan ook kiezen om 100% van de opbrengst te schenken aan het project.

De kledingbeurs is ditmaal alleen op vrijdagochtend en vrijdagavond en niet zoals voorheen ook op zaterdagochtend.