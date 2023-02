Comfortabel werken in je eigen tuinkantoor: NewOffice in Giessenburg officieel gestart

di 7 feb 2023, 07:35

Algemeen 432 keer gelezen

GIESSENBURG • Werken in je eigen tuin in een ruim, comfortabel en representatief kantoor: die kans biedt NewOffice. Het Giessenburgse bedrijf van vijf jonge ondernemers uit de Alblasserwaard ging vrijdag officieel van start.

“Hier is ongelofelijk veel behoefte aan”, stelt burgemeester Theo Segers tijdens de openingsbijeenkomst, vrijdagmiddag aan de Muisbroekseweg 16. “Velen hebben er de afgelopen jaren voor gekozen om thuis te gaan werken. Dan is zo’n prachtige unit een stuk aantrekkelijker dan een zolderkamer.”

Die behoefte was voor Corne Buijk, Yoeri Klijn, Evert den Toom, Coen van Genderen en Christiaan den Toom aanleiding om het concept van NewOffice te gaan ontwikkelen. Een van de meest onderscheidende onderdelen is een automatisch luchtventilatiesysteem, gekoppeld aan een CO2-meter. Corné: “Dit zorgt ervoor dat de lucht in het kantoor van optimale kwaliteit blijft.”

Natuurlijk en robuust

De uitstraling van het tuinkantoor is natuurlijk en robuust, met grote raampartijen voor veel lichtinval. Met de afmetingen van 4,5 bij 3 meter biedt het voldoende ruimte voor een werkplek, een keukenblok en een plek om samen met een bezoeker een gesprek te hebben.

NewOffice richt zich met name op professionals en zzp-ers. Last but not least: de aanschaf is uiteraard best een investering. De mannen van NewOffice nodigen belangstellenden dan ook uit om vrijblijvend een dag of dagdeel te komen proefwerken aan de Muisbroekseweg in Giessenburg. “Dan kunnen zij zelf ervaren hoe prettig het werken is in ons tuinkantoor.”

Meer informatie: www.yournewoffice.nl

Het complete verhaal staat deze week in Het Kontakt.