Dertien politieke partijen doen mee aan verkiezing waterschap Rivierenland

do 2 feb 2023, 17:49

Algemeen 155 keer gelezen

RIVIERENLAND • In totaal dertien politieke partijen hebben deze week hun kandidatenlijsten ingeleverd voor de waterschapsverkiezing op woensdag 15 maart. Het Centraal Stembureau heeft de lijsten onderzocht en geen verzuimen geconstateerd.

Het gaat om de volgende partijen en lijsttrekkers: AWP voor water, klimaat en natuur (lijsttrekker: Guido van der Wedden, Enspijk), BBB (Corine Peek, Herveld), BVNL (Arie Roza, Poederoijen), CDA (Esther Groenenberg, Ressen), ChristenUnie (Kees Boender, Molenaarsgraaf), JA21 (Teus van Noordennen, Giessenburg), PvdA (Henk van ‘t Pad, Leerdam), Partij voor de Dieren (Paul van Gent, Nijmegen), SGP (Goos den Hartog, Ochten), 50Plus (Huib Fienieg, Bemmel), VVD (Andries van der Netten van Stigt, Enspijk), Water Lokaal (Dick van Zanten, Gorinchem) en Water Natuurlijk (Patricia de Cocq).

Het algemeen bestuur van waterschap Rivierenland bestaat uit 30 zetels: 26 zetels uit de partijen via de waterschapsverkiezingen. De overige vier zijn geborgde zetels. Via LTO Noord en ZLTO vinden de benoemingen plaats voor twee zetels in de categorie Ongebouwd. Via de Vereniging van Bos- en Natuurterreineigenaren (VBNE) vinden de benoemingen plaats voor twee zetels voor de categorie Natuurterreinen.