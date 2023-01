Koninklijke Onderscheiding voor Arina van Werkhoven uit Streefkerk

STREEFKERK • Arina van Werkhoven-Scheer heeft op woensdag 25 januari een Koninklijke Onderscheiding gekregen.

Burgemeester Theo Segers reikte het lintje uit in de Hervormde Kerk van Streefkerk, ter gelegenheid van haar 50-jarig jubileum als kerkorganist.

Arina van Werkhoven-Scheer is al een halve eeuw organist in de Hervormde kerk van Streefkerk. Ze begeleidt diensten, waaronder ook rouw- en trouwdiensten. Daarnaast is zij betrokken bij de Nederlandse Patiëntenvereniging afdeling Liesveld. Ze ondersteunt de vrijwillige terminale thuishulp, waarbij zij ‘s nachts waakt over de patiënten om de familie te ontlasten. Ook helpt Arina als verkoopmedewerker bij Stichting Christelijke Boekwinkel De Graankorrel in Streefkerk.

Voorheen was Arina voorzitter van de vrouwenvereniging en vrijwilliger bij Stichting Vakantieweken Voor Elkaar, een onderdeel van de Hervormde Vrouwenbond. Daar begeleidde zij groepsreizen voor mensen met een beperking. Ook was zij leider van de zondagsschool en de meisjesclub.

Arina van Werkhoven-Scheer is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.