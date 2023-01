Da Vinci College en ‘Huisarts en Zorg’ bundelen krachten in tekort aan doktersassistenten in de regio

REGIO • Om het tekort aan doktersassistenten in de regio op te lossen, werkt Zorggroep Huisarts en Zorg uit Gorinchem samen met het ROC Da Vinci College. De school uit Dordrecht levert studenten aan voor huisartsenpraktijken in de regio Gorinchem, waar zij een stage- of leerwerkplek krijgen en ondertussen de huisartsenpraktijk ontlasten.

De aangesloten huisartsenpraktijken wijzen geïnteresseerde zij-instromers op de BBL-opleiding van het Da Vinci College.

Deze samenwerking is nodig omdat de druk in de huisartsenpraktijk toeneemt en het voor praktijken steeds lastiger is om goed personeel te vinden. Daarom is binnen de hele regio Zuid-Holland Zuid een breder project opgestart van verschillende zorggroepen en opleidingsinstellingen om nieuwe doktersassistenten te werven en op te leiden. Hierin participeren Da Vinci College en Huisarts en Zorg om het aantal stage- en leerwerkplekken te vergroten.

Doktersassistenten zijn vaak het eerste aanspreekpunt voor patiënten. Zij moeten de zorgbehoefte van de patiënten telefonisch goed in beeld krijgen. Dat vraagt om de benodigde medische kennis en daar is een goede opleiding voor nodig.

Hulp bij werkplek

“We hebben de krachten gebundeld om de regio te versterken. Sinds deze samenwerking hebben wij al onze studenten een stageplaats en/of (leer)werkplek kunnen bieden. Zowel tijdens de opleiding als na het behalen van het diploma”, vertelt Margreet Knops, domeinleider bij Da Vinci College.

“Door onze samenwerking hoeven leerlingen zelf niet willekeurige praktijken te benaderen voor een stageplaats. Wij geven het aantal leerlingen door aan Huisarts en Zorg en die geeft aan met welke praktijken een leerling gericht contact kan opnemen.”

Win-winsituatie

De samenwerking liep al goed voor de studenten van de BOL-opleiding (Beroeps Opleidende Leerweg) Doktersassistent. Zij lopen hun stages bij huisartsenpraktijken in de regio Gorinchem. “Van daaruit hebben we gekeken wat we nog meer voor elkaar konden betekenen en zagen we een kans voor de BBL-studenten”, vult Knops aan.

Bij de BBL-opleiding (Beroeps Begeleidende Leerweg) Doktersassistent gaat de student één dag in de week naar school in Dordrecht. De rest van de week werkt de student in de huisartsenpraktijk. “En dat werpt zijn vruchten af”, aldus Susanne Hamelink, projectcoördinator bij Huisarts en Zorg.

“Het is belangrijk dat wij opleiden voor de regio Gorinchem en omstreken. Bij het plaatsen van leerlingen houden wij nadrukkelijk rekening met de afstand woon-werkverkeer.”

Open dag vrijdag 27 januari

Tijdens de open dag van het Da Vinci College op vrijdag 27 januari maken de school en Huisarts en Zorg hun samenwerking zichtbaar. Geïnteresseerden kunnen dan in gesprek gaan met studenten en docenten van de opleiding Doktersassistent en samenwerkende organisaties. Zij kunnen ook een kijkje nemen in de lokalen van de opleiding met onder andere een realistisch nagebouwde huisartsenpraktijkruimte.

De open dag is op vrijdag 27 januari van 15.00 uur tot 20.00 op het Da Vinci College op de Karel Lotsyweg 20 in Dordrecht. Voor meer informatie: https://www.davinci.nl/studeren-bij-da-vinci/kom-langs/open-dagen/.