Jan Heijkoop opnieuw waarnemend burgemeester van Alblasserdam

ALBLASSERDAM • Jan Heijkoop is per 31 januari benoemd tot waarnemend burgemeester van Alblasserdam. Hij zal deze functie twee maanden lang combineren met het burgemeesterschap van Hendrik-Ido-Ambacht.

Heijkoop was september 2014 tot juli 2015 ook al waarnemend burgemeester van Alblasserdam.

Afscheid Jaap Paans

Op 31 januari neemt burgemeester Jaap Paans in een buitengewone raadsvergadering na 7,5 jaar afscheid van Alblasserdam. Op donderdag 30 maart wordt naar verwachting de nieuwe kroonbenoemde burgemeester geïnstalleerd. In de tussenliggende periode zal Jan Heijkoop waarnemen als burgemeester.

‘Mooie oplossing’

De fractievoorzitters in de gemeenteraad van Alblasserdam zijn blij met een bekend gezicht als waarnemend burgemeester, zeker gezien de relatief korte periode. Voorzitter van de vertrouwenscommissie Arco Strop: “De samenwerking met Jan Heijkoop hebben we altijd als heel prettig ervaren. Daarom vinden we dit een mooie oplossing om de tussenperiode te overbruggen.”

Voordracht nieuwe burgemeester

Elf kandidaten hebben interesse getoond om burgemeester van Alblasserdam te worden.

De vertrouwenscommissie onder leiding van Arco Strop heeft de sollicitaties in behandeling genomen. Op 6 februari vergadert de gemeenteraad over de voordracht. Naar verwachting wordt dan ook de naam van de beoogde kandidaat bekend gemaakt.

Op 30 maart 2023 wordt de nieuwe burgemeester geïnstalleerd. De installatie gebeurt in aanwezigheid van de Commissaris van de Koning Jaap Smit.