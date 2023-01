Inloopavond over herinrichting kruispunt N214 met Laantje in Noordeloos

do 19 jan 2023, 15:16

NOORDELOOS • De provincie Zuid-Holland organiseert op donderdagavond 2 februari een inloopavond over de herinrichting van het kruispunt van de N214 met het Laantje, bij Noordeloos.

Het kruispunt wordt heringericht om de veiligheid te verhogen. Het was aanvankelijk niet de bedoeling om dit te doen tijdens het project ‘N214 Groot Onderhoud en Verbetering Verkeersveiligheid’, maar nadat omwonenden aandacht vroegen voor de verkeersveiligheid van deze kruising, heeft de provincie in samenwerking met de gemeente en het waterschap Rivierenland een onderzoek uitgevoerd naar het verbeteren van de verkeersveiligheid op dit kruispunt.

In 2019 is in overleg met de gemeente en het waterschap gekozen voor een herinrichting waarbij het Laantje wordt afgesloten voor autoverkeer en een linksafvak richting de Nieuwendijk wordt aangelegd. Door de aanleg van het linksafvak ontstaat er ruimte voor het maken van een middenberm op de N214 aan de oostzijde van de het kruispunt. Een middenberm maakt het voor fietsers veiliger, omdat ze dan maar één rijbaan tegelijk hoeven over te steken. Verkeer van en naar het Laantje kan straks gebruik maken van de toekomstige rotonde N214-Gorissenweg, ook een onderdeel van het project ‘N214 Groot Onderhoud en Verbetering Verkeersveiligheid’.

De afgelopen twee jaar hebben er diverse gesprekken plaatsgevonden met een groep bewoners en bedrijven aan het Laantje. Op basis van deze gesprekken heeft de provincie het ontwerp aangepast.

Tijdens de inloopavond, die op 2 februari van 19.00 tot 20.30 uur gehouden wordt in het Dorpshuis aan het Noorderplein 1 in Noordeloos, kunnen belangstellenden het ontwerp van de herinrichting van het kruispunt zien. Ook geeft de provincie graag een toelichting op de stappen die al doorlopen zijn, de planning, de ruimtelijke procedure die nog doorlopen moet worden en de mogelijkheden tot inspraak. Er is geen plenair gedeelte, bezoekers krijgen gelegenheid om in gesprek vragen te stellen.