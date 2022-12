Drukbezochte en sfeervolle kerstmarkt en kerstwandeling in Streefkerk

di 13 dec 2022, 07:57

STREEFKERK • Honderden bezoekers kwamen maandagavond af op de kerstmarkt op het Kerkplein in Streefkerk.

Ze konden daar terecht bij kramen van ondernemers en er was meer dan genoeg te eten en te drinken. Tegelijkertijd vond er door het dorp een kerstwandeling plaats. De meer dan tweehonderd deelnemers liepen langs taferelen uit het kerstverhaal.

In de kerk speelde muziekvereniging OKK. De organisatie was in handen van de Witte tent week, OKK en het Bewonersoverleg.