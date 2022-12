Hoge opbrengst veilig Petrykivka-schilderijen in Lexmond: ‘Ik dacht, die moet ik hebben’

wo 7 dec 2022, 17:00

LEXMOND • Toen Petra Lens vorige week in deze krant las over de veiling van kunstwerken in Huis Het Bosch, geschilderd door de Oekraïense Yuliia Vyhoska, zette ze haar zinnen op een speciaal doek. “In het artikel werd geschreven over een schilderijtje waarop een kat met stalen ballen was afgebeeld. Het was een verwijzing naar Zelensky. Toen ik dat las, wist ik: die moet ik hebben”, lacht Petra. De opbrengst van de veiling bedraagt 1.375 euro en komt ten goede aan Children of Heroes.

Het verhaal achter de veiling

De meeste mensen kwamen volgens Huis Het Bosch-eigenaar Jan Kruis voor het verhaal achter de veiling en als cadeau namen ze vervolgens een mooi aandenken mee naar huis. Yuliia vluchtte een halfjaar geleden met haar jongste zoon naar Nederland, terwijl haar man en haar oudste zoon in haar thuisland achterbleven.

Yuliia en haar zoon woonden sindsdien in het gemeentehuis van Meerkerk. Recent verhuisde ze naar Nieuwland. Ze werkt bij Huis Het Bosch en zo kwam het gesprek op zeker moment op haar bijzondere talent. Als ze ’s nachts niet kan slapen, schildert Yuliia haar onrustgevoelens van zich af in de kenmerkende Petrykivka-schilderstijl, die door UNESCO werd toegevoegd aan de Representatieve Lijst voor de Bescherming van Immaterieel Cultureel Erfgoed.

Met de opbrengst van de veiling hoopte Yuliia een mooi bedrag op te halen voor Children of Heroes, een liefdadigheidsfonds dat kinderen helpt die hun ouders in de oorlog in Oekraïne zijn verloren.

Schilderijen met een verhaal

“Ook ik kwam in eerste instantie voor het verhaal achter de veiling en daarna pas in het bijzonder voor een van de doeken die ik uiteindelijk gekocht heb. Ik zie Yuliia wekelijks, omdat ze een van de leerlingen is die Engelse les bij me volgt. Ze inspireert me met haar daadkracht en moed, onder de moeilijke omstandigheden die het schilderij ook uitbeeldt. Ik zou nooit een schilderij kopen zonder verhaal, want daarvoor weet ik nu eenmaal te weinig van kunst”, legt Petra uit.

Volleerd veilingmeester

“Danny had nog nooit eerder een veiling geleid, maar hij kwam over als een volleerd veilingmeester. Als je bedenkt dat er maar een klein clubje mensen was, dan is de opbrengst echt bijzonder hoog. Bij de eerste doeken werd er nog schuchter geboden, maar toen kwam het los. De schilderijen die in de tweede helft geveild werden, gingen ook voor hogere bedragen weg, dan de schilderijen die aan het begin geveild werden.”

Het schilderij dat Petra kocht, werd ook in de tweede helft aangeboden. “Ik raakte aan het bieden met iemand anders en wij boden tegen elkaar op. Ik wilde het echt graag kopen en hij ook. Tijdens het bieden liep het hoog op. Toen zei ik tegen mijn vriend dat ik ook maar stalen ballen moest hebben en toen heb ik doorgeboden”, zegt Petra lachend. Ze betaalt uiteindelijk 230 euro voor het doek. Het was daarmee ook meteen het topstuk van de veiling.

Balans tussen ernst en spel

“Wat ik zelf een heel bijzondere tegenstelling vond tijdens de veiling, is dat je weet dat Yuliia heel verdrietig en onrustig was toen ze de schilderijen maakte. Danny benoemde die emotie bij de verkoop. Bij een schilderij waarop een vogel wacht op haar wederhelft zei hij dan bijvoorbeeld dat je dat eens goed op je moest laten inwerken. Dan valt het ook echt even stil en denken mensen na over de symboliek. En dan begint het bieden en overbieden. Het is een rare balans dat het ernst is, maar dat het ook een spel is om te bieden.”

Petra kocht uiteindelijk drie schilderijen. Ze is blij dat de opbrengst naar een goed doel gaat, maar benadrukt dat het ook echt mooie kunstwerken zijn. “Het is niet dat Yuliia de Petrykivka-techniek een beetje beheerst, maar ze is er écht heel goed in. Ik heb nu alle tijd om daar rustig naar te kijken en ik ontdek steeds weer nieuwe details.”