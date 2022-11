SGP Molenlanden: automatisch 2,4 parkeerplek voor bedrijfspanden overdreven

wo 30 nov 2022, 11:40

MOLENLANDEN • De parkeernota van de gemeente Molenlanden gaat op de schop. Tenminste, als het aan de SGP ligt. Op dit moment is de afspraak voor bedrijfspanden dat er per 100 vierkante meter vloeroppervlakte, 2,4 parkeerplaats toegekend wordt.

“Als je dus 1000 vierkante meter veestal bijbouwt, mag je ook 24 parkeerplaatsen realiseren”, stelt SGP-raadslid Bas de Groot dinsdagavond tijdens de commissievergadering. “Dat vinden we wat kort door de bocht. Volgens ons is op die manier de parkeernota niet bedoeld.” De partij kondigde daarom aan dat ze op de gemeenteraadsvergadering van 13 december met een motie komen.

Jan-Arie Koorevaar van het CDA vraagt zich af of een motie nodig is om dit te regelen. “Dit lijkt me bijna iets dat we vanavond kunnen regelen.” Daarmee maakte de voorzitter korte metten: het punt staat niet op de agenda voor deze avond, dus kan het niet inhoudelijk besproken worden.

Dat betekent dat dit onderwerp over twee weken besproken wordt. Of andere politieke zich bij de motie aansluiten is niet bekend.