Oud-eigenaar Meerkerks houtbedrijf verdacht van mislukte coketransporten

wo 30 nov 2022, 11:34

Algemeen 1.507 keer gelezen

MEERKERK • De voormalig eigenaar van een houtbedrijf in Meerkerk wordt door het Openbaar Ministerie (OM) verdacht van twee gigantische cocaïnetransporten. De ladingen harddrugs van 1800 en 1500 kilo waren verstopt in containers die in 2021 en 2022 nog voor verzending werden onderschept in de havens van respectievelijk Panama en Ecuador.

De dekladingen van de kisten bestond uit hout en hadden als bestemming de toenmalige onderneming van de 55-jarige Jan M. in het dorp in de gemeente Vijfheerenlanden. Hij is de schoonzoon van de eigenaar van een transportbedrijf in Haaften (gemeente West-Betuwe) dat recent doelwit was van aanslagen.

M. ontkent de beschuldigingen van het OM ‘stellig’, zo liet zijn advocaat woensdag weten tijdens een tussentijdse (pro-forma)zitting in de rechtbank van Rotterdam. Daar werd het voorarrest van M. met drie maanden verlengd. De Meerkerker, die eind juli zijn bedrijf verkocht aan een andere onderneming, zit sinds augustus al vast.

Borgsom

“Het enkele gegeven dat iets van plek A naar plek B wordt verscheept, is geen bewijs dat hij wist van de inhoud van de container”, probeerde de raadsman tevergeefs zijn cliënt voorlopig op vrije voeten te krijgen. Daarvoor was familie van M. volgens hem bereid om een borgsom van 10.000 euro te betalen.

Volgens de advocaat wil M. graag buiten de gevangenis ‘aantonen hoe het zit’, onder meer door documenten uit zijn computer te halen. Die zouden moeten bewijzen dat er containers aan de houthandel waren aangeboden, maar dat M. ‘de financiering niet rond kreeg en er van afzag’. Verder zou er gedoe zijn met de zegels van de containers, zo liet de jurist doorschemeren.

De officier van justitie wees evenwel op de stapel bewijs die er ligt tegen M. Behalve dat de containers als bestemming het houtbedrijf in Meerkerk hadden, onderschepte de politie versleutelde berichten van de Cryptodienst Sky. Daarin zou de in Hellouw en op Ibiza woonachtige M. met anderen hebben gesproken over de voorbereidingen van de coketransporten.

‘Pasta uit de jungle’

In die berichten werd volgens het OM onder meer gesproken over het verstoppen van coke onder het hout. ‘Er moet wel ruimte in de bakken zitten, want er worden tassen bijgeplaatst’, zou M. hebben geschreven. ‘Valt het niet op dat zo’n klein bedrijf zoveel containers gaat bestellen?’ was een andere zin. Ook werd volgens de aanklager gesproken ’getallen die te duiden zijn als prijzen voor cocaïne’.

Na zijn arrestatie vond de recherche ook in de Samsung-telefoon van M. nog verdachte berichten, zo zei de aanklager. Daarbij werd gesproken over ‘het faciliteren van een vliegreis van een kok ten behoeve van het chemische proces voor voornoemde vloeibare cocaïne’ en ‘pasta uit de jungle’.

“Uit de chats blijkt heel duidelijk dat hij zich bezighield met de voorbereidingshandelingen om de cocaïne in te voeren in Nederland”, aldus de officier, die meldde dat er inmiddels ook een tweede verdachte is opgepakt. Een van de zendingen zou naar verluidt weer worden verscheept naar Bangladesh.

Verband met Haaften

Het onderzoek naar de coketransporten is volgens het OM nog in volle gang. Daarbij kijkt justitie nadrukkelijk naar verbanden met een serie misdrijven in het Gelderse Haaften. In dat dorp heeft de schoonvader van M. een transportbedrijf dat recent doelwit was van aanslagen. Ook werd in de gemeente een vrouw neergeschoten aan de Enggraaf. Vermoeden is dat de dader zich hierbij vergisten in het adres. Een van de scenario’s die het OM onderzoekt is dat er wraak wordt genomen voor de mislukte coketransporten en die schoonzoon hier verantwoordelijk voor wordt gehouden.

