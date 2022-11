• De rommelmarktschuur in Ameide.

Rommelmarktschuur Ameide in kerstsfeer

35 minuten geleden

AMEIDE • De rommelmarktschuur van Ameide is in kerstsferen en is zaterdag 3 december geopend voor kerstinkopen.

De schuur aan de Hogewaard 2 is geopend van 09.00 tot 12.00 uur.