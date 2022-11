Inwoners reageren positief op dorpsraad-initiatief Ameide-Tienhoven-Sluis

AMEIDE • Ruim vijftig inwoners uit Ameide-Tienhoven-Sluis kwamen afgelopen vrijdag 18 november naar Het Spant in Ameide om met de initiatiefgroep Dorpsraad ‘Stede Ameyde’ van gedachten te wisselen over het oprichten van een dorpsraad. Op de vraag van wijkambassadeur Jan Ottevanger “Vindt u dit een goed idee?”, reageerde een overgrote meerderheid positief.

Nadat de initiatiefnemers hadden toegelicht hoe het idee is ontstaan, wat hun visie is op de toegevoegde waarde van een dorpsraad en welke structuur/omvang zij voor ogen hebben, ontstond er een levendig gesprek over de rol van de wijkambassadeur, over het mandaat en de positie van de dorpsraad naar verenigingen en inwoners en richting gemeente.

Het idee van themagroepen leverde niet alleen de nodige vragen en opmerkingen op, maar direct ook allerlei onderwerpen die aandacht nodig hebben, zoals een visie op woningbouw (met perspectief voor de jeugd), verkeerssituatie bij Sluis, passende sportaccommodaties en ‘inburgering’ van nieuwe dorpsgenoten.

De aanwezige inwoners benadrukken dat het belangrijk is dat de leden van de dorpsraad goed vindbaar en benaderbaar zijn, maar ook dat er regelmatig wordt (terug) gecommuniceerd over de voortgang van initiatieven. Een dorpsraad mag het directe contact met medewerkers van de gemeente niet ‘in de weg staan’. De initiatiefgroep neemt alle gemaakte opmerkingen mee in het vervolg.

Toen de vraag kwam “Wie doet er mee?”, meldden zich spontaan vijf min of meer geïnteresseerden, waarmee de initiatiefgroep binnenkort verder in gesprek gaat. De hoop werd uitgesproken dat zich de komende dagen nog meer inwoners melden. Een start met tien inwoners die een dorpsraad willen oprichten zou mooi zijn.

De avond werd door Jan Ottevanger afgesloten met de afspraak dat de initiatiefgroep op korte termijn met alle belangstellenden verder in overleg gaat over de haalbaarheid van de oprichting van een dorpsraad begin 2023 en wat daarvoor nodig is.