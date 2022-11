Garnalen in bladerdeeg voor de dominee uit Noordeloos

NOORDELOOS • Dominee Annette Driebergen uit Noordeloos daagt gemeenteleden uit om haar uit te nodigen voor het avondeten. Ze wil niet alleen het éten proeven, maar ook hoe het er in het gezin aan toe gaat.

De voorganger van de gereformeerde Ontmoetingskerk heeft een pastorale doelstelling. “Ik wil graag weten: hoe gaat het met jullie, hoe zitten de kinderen in hun vel, waar zijn ze mee bezig?”

Band losser

Ze kwam op het idee door het jaarthema van de protestantse kerk. “Dit jaar is dat ‘Aan tafel’. Dan denk je al snel aan eten, het avondmaal, ontmoetingen thuis. De coronatijd heeft duidelijk gemaakt dat de band van gezinnen met de kerk losser is geraakt. Tieners kwamen bij ons al niet zo vaak en hebben nu twee jaar uitgestaan. Basisschoolkinderen kwamen met grote regelmaat, maar zij kennen het systeem ook niet meer zo. Ze zeggen: ‘Gaan we nu alweer naar de kerk?’ Ouders vragen zich af: hoe doen we dat nu?”

“Ik laat me op dit moment alleen uitnodigen door gezinnen, het is gericht op jeugd. Bij die doelgroep kom je als dominee niet vanzelf over de vloer.”

Jezus

Ze blijft bij gezinnen aanschuiven ‘tot alle uitnodigingen zijn opgedroogd’. “Als ik elke week een gezin bezoek, zou ik tot aan Pasen onder de pannen kunnen zijn.” Ze vindt het belangrijk om juist buiten de kerkmuren actief te zijn. “Wat ik steeds meer leer: natuurlijk kun je in de kerk Jezus vinden, maar uiteindelijk telt: waar Jezus is, is de kerk. Hem kun je overal vinden, zeker ook buiten.”

Speciaal ontwerp

Voor ‘Dominee, eet je mee?’ vroeg Driebergen tekenaar Wim van Wijngaarden uit Giessenburg een speciale kaart te ontwerpen. Op de tekening ligt achter de rug van de dominee een Bijbel klaar. En voor wie denkt culinair te moeten schitteren: op de kaart staat op tafel gewoon boerenkool met worst.

