Drukbezochte start verkoop bij project Nieuwe Haven in Streefkerk

28 minuten geleden

STREEFKERK • Donderdagavond 3 november stonden de eerste mensen al vroeg op de stoep bij restaurant Heeren aan de Haven. De belangstelling voor woningbouwproject de Nieuwe Haven in Streefkerk was groot.

Ruim 150 belangstellenden hebben een brochure, prijslijst en het inschrijfformulier in ontvangst genomen! Het verkoopteam van Blokland Bouwpartners en de medewerkers van Kooyman Eigen Huis hebben het project nader toe kunnen lichten aan de vele geïnteresseerden.

Aan de Dorpsstraat op de klimaatdijk in Streefkerk gaat Blokland Bouwpartners het project Nieuwe Haven realiseren. Het nieuwbouwplan bestaat uit 26 appartementen en 14 woningen, verdeeld over 6 woonblokken: 11 appartementen, genaamd ‘de Kolonel’, 6 kadewoningen- ‘de Luitenant’, 4 dijkwoningen - ‘de Commandeur’, 4 herenhuizen van ‘de Admiraal’, 10 appartementen ‘de Kapitein’ en 5 appartementen - ‘de Havenmeester’. Dit project biedt een unieke kans aan zowel starters als ouderen om in Streefkerk te gaan of blijven wonen.

Op de website www.projectnieuwehaven.nl is de verkoopdocumentatie beschikbaar. Door het inschrijfformulier bij de makelaar in te leveren of te mailen naar nieuwbouw@kooyman.com, kan meen interesse kenbaar maken voor één of meerdere bouwnummers. De inschrijving sluit op maandag 21 november om 17.00 uur.