Dagbesteding bij jonge zorgboeren in Noordeloos

NOORDELOOS • Laura Slob (24) en Derek Jongeneel (29) leerden elkaar kennen tijdens hun werk bij een zorgboerin. Sinds kort hebben ze hun eigen zorgboerderij.

In de stal kijken twee nieuwsgierige geitjes boven een staldeur uit, pluizige konijnen ritselen in een laag hooi. Samen met pony’s, koeien, kippen en een jong katje zijn ze de magneten van de zorgboerderij Wijland in Noordeloos.

Gedragsproblemen

De cliënten van de zorgboerderij kijken uit naar de dag waarop ze weer voor de dieren mogen zorgen. Wijland biedt dagbesteding voor kinderen en jongeren van vier tot en met achttien jaar met gedragsproblematiek of een verstandelijke beperking.

Relatie

Laura studeerde in februari af als leerkracht. Haar ouders hebben een biologisch melkveebedrijf. “Drie jaar geleden zeiden mijn ouders: ‘Is een zorgboerderij niet iets voor jou? We hebben er de mogelijkheden voor op ons bedrijf.’ Om te kijken of het inderdaad wat voor mij is ben ik gaan werken op een zorgboerderij in Groot-Ammers die later verhuisde naar Noordeloos: Karin’s Zonnestraal.” Met een blik op haar vriend: “Daar werkte Derek. Na een half jaar kregen we een relatie.”

Eigen onderneming

Laura vertelde Derek over haar plan. “Hij zei niet gelijk: ‘Dat kunnen we wel samen doen’.” Derek: “Ik had niet die ambitie, ik vond voor een baas werken wel makkelijk. Maar op een gegeven moment zag ik de mooie kant van een eigen onderneming en werd ik enthousiast door de ideeën die we samen bedachten.” Laura: “Het is leuk om eigen ideeën vorm te geven en er samen mee bezig te zijn.”

‘Jong en fris’

Derek beschikt over jarenlange ervaring bij verschillende zorgboerderijen. Derek en Laura houden hun kennis op peil door scholingstrajecten te volgen. Hun leeftijd vinden ze een voordeel. Laura: “We zijn jong, fris en enthousiast.” Derek: “We staan dichter bij de belevingswereld van de jongeren.” Wijland is aangesloten bij Zorgboeren Zuid-Holland, een overkoepelende organisatie voor zorgboeren. Laura: “We kunnen gebruik maken van hun expertise.”

Veiligheid

Met hulp van Laura’s ouders plaatsten ze een kantine met keuken, zit-, speel- en eethoek naast de stal. Ook schaften ze schommels en een grote trampoline aan. Afgelopen zomer openden ze de deuren van hun zorgboerderij. Een deel van het erf en een stal is bestemd voor de kinderen. Derek: “Ze weten dat ze zonder ons niet voorbij het hek mogen komen, voor hun eigen veiligheid.”

Logeeropvang

Laura: “We hebben nu vier kinderen, op woensdag en zaterdag. In de toekomst willen we mogelijk op meer dagen open. Samen kunnen we ongeveer acht tot tien kinderen begeleiden. Het verschilt per dagdeel hoeveel ruimte er nog is. In de toekomst willen we ook dagbesteding bieden voor jongeren die ouder zijn dan 18 en logeeropvang in het weekeinde.” Laura en Derek staan open voor ideeën voor uitbreiding van het zorgaanbod.

Kleinschalig

Typerend voor Wijland vinden ze het kleinschalige karakter. Derek: “En het maatwerk dat we bieden. Ook zorgen we voor veel structuur, belangrijk voor de doelgroep.” Laura: “We hebben een fijne buitenplek waar ze lekker met beesten bezig kunnen zijn. Een dag begint met het verzorgen van de dieren. Het geeft kinderen zelfvertrouwen dat ze hun eigen taken hebben. Kinderen kunnen bij ons ook koken en bakken. Verder hebben we een plantenkas en moestuin. Met de bramenoogst maken we bijvoorbeeld bramensaus. Afwisseling is belangrijk en plezier en het ontwikkelen van sociale vaardigheden staan voorop.”

Klusjes doen

In de kantine staan spelletjes en speelgoed klaar. Derek: “Er is ook veel aandacht voor spel. En als een jongere klusjes wil doen, denken we na over wat hij kan. We ondersteunen kinderen om zo veel mogelijk zelfstandig te doen, zodat ze met een voldaan en trots gevoel naar huis gaan.” Laura: “Ouders zeggen dat hun kinderen popelen om weer naar de zorgboerderij te mogen.”

Voor meer informatie: www.zorgboerderijwijland.nl. Mailen en bellen kan ook: zorgboerderijwijland@zbzh.nl en 06 - 17 59 04 84.