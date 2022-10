Verkoop woningbouwproject Nieuwe Haven in Streefkerk start 3 november

1 uur geleden

Algemeen 354 keer gelezen

STREEFKERK • De start van de verkoop van de woningen in het nieuwbouwproject Nieuwe Haven in Streefkerk is op donderdag 3 november.

Blokland Bouwpartners realiseert op de klimaatdijk, grenzend aan de jachthaven en de rivier de Lek, 26 appartementen en veertien woningen. Belangstellen zijn welkom bij Heeren aan de Haven. De inloop is van 19:00 tot 20:30 uur.

Tijdens de start verkoop zullen de verkoopprijzen bekend gemaakt worden en kunnen de aanwezigen zich officieel inschrijven voor een bouwnummer. Meer informatie is te vinden op www.projectnieuwehaven.nl

Unieke locatie

‘Wij zijn als Blokland Bouwpa­rtners altijd op zoek naar mooie locaties voor wonen, werken en recreëren’, stelt de Hardinxveldse projectontwikkelaar in een persbericht. ‘Deze locatie is in dat uitgangspunt echt één van onze pareltjes! Met deze unieke locatie hebben wij in samenwerking met Jachthaven Liesveld, en uiteraard veel betrokken pa­rtijen, een uniek woongebied ontwikkeld in en voor het dorp Streefkerk.’