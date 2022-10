Sinterklaasactie voor kinderen met beperking in Arkel en Hei- en Boeicop

51 minuten geleden

Algemeen 116 keer gelezen

ARKEL/HEI- EN BOEICOP • Stichting Tess, voor dolfijntherapie voor kinderen met een beperking, houdt een Sinterklaasactie in Hei- en Boeicop en Arkel.

Endrie Duits uit Hei- en Boeicop en Jadira Reinita uit Arkel staan op de wachtlijst voor de dolfijntherapie. Daarom kunnen er in hun dorpen versierde chocoladeletters worden besteld en afgehaald. De luxe chocoladeletters van 240 gram zijn er in de smaken melk, puur en wit. Voor de voetballiefhebbers zijn er in verband met het komende WK oranje chocoladeletters S.

De letters hebben het UTZ-keurmerk en kosten 5 euro (korting bij een afname vanaf tien). De letters worden in de laatste week van november geleverd en passen niet door de brievenbus.

Bestellen kan tot uiterlijk dinsdag 1 november bij familie Duits in Hei- en Boeicop (Whatsapp 06-44640058 of marduits@outlook.com, telefoon 0345-641669) en bij de familie Reinita in Arkel (Whatsapp 06-16798258 of ariannevg77@gmail.com).