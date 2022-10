Nu ook menstruatieproducten in weggeefkastje in Nieuw-Lekkerland

NIEUW-LEKKERLAND • Er zijn sinds kort ook menstruatieproducten beschikbaar in het weggeefkastje aan de Marslaan 123 in Nieuw-Lekkerland.

Dit kastje staat hier inmiddels alweer ruim een jaar. De bedoeling van dit kastje is om voedselverspilling tegen te gaan en ook om mensen te ondersteunen die niet veel te besteden hebben. Die doelgroep maakt nu vooral gebruik van dit kastje, omdat veel producten tegenwoordig erg duur geworden zijn. Dit kastje is voor en door iedereen. “Je kunt er iets in leggen als je iets kunt missen. Je kunt meenemen wat je nodig hebt”, vertelt Agnes Janse van de Marslaan 123.

Daarnaast is dit kastje ook, sinds kort, een uitgiftepunt voor gratis menstruatieproducten. Deze producten worden geleverd door het Armoedefonds. Door deze samenwerking helpt Agnes, door middel van dit weggeefkastje, meiden en vrouwen met menstruatieproducten.

In Nederland heeft 1 op de 10 jonge meiden en vrouwen niet altijd geld voor maandverband of tampons. Het weggeefkastje ontvangt producten van het Armoedefonds om de meiden en vrouwen met een krappe beurs in Nieuw-Lekkerland en omstreken te helpen. Agnes: “Het is in deze tijd extra belangrijk om naar elkaar om te kijken. Alle kleine beetjes kunnen voor een ander een verschil maken in hun portemonnee. Laten we vooral omzien naar elkaar.”

“Hygiëne moet geen luxe zijn, maar voor iedereen mogelijk”, aldus woordvoerder Irene Verspeek van het Armoedefonds. Via de uitgiftepunten worden maandverband en tampons, maar ook wasbaar en biologisch maandverband en cups verstrekt aan jonge meiden en vrouwen. Sinds het Armoedefonds is gestart met de actie is er al veel steun gekomen van mensen en organisaties. Vrouwen halen hun toiletkastjes leeg en sturen de producten op die ze niet meer gebruiken, er worden menstruatieproducten gekocht en ingezameld. “Wij zijn enorm blij met deze steun!”, aldus Verspeek.

De overige uitgiftepunten liggen verspreid over heel Nederland en zijn veelal lokale (hulp)initiatieven die hun organisatie of locatie ter beschikking stellen om de gratis producten aan te bieden. Voorbeelden van uitgiftepunten zijn scholen, buurthuizen, voedselhulporganisaties en weggeefkastjes.

Het Armoedefonds gaat de komende tijd door met het uitbreiden van het aantal uitgiftepunten. Mensen kunnen de actie ondersteunen door zelf producten in te zamelen en naar het Armoedefonds op te sturen. Meer informatie is te vinden op www.armoedefonds.nl/menstruatie-armoede.

Veel mensen weten inmiddels dit weggeefkastje te vinden, dat 24/7 toegankelijk is.