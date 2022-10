Vier lezingen in Ameide over bijbelboek Openbaring

AMEIDE • De Sionkerk in Ameide organiseert vanaf zondag 23 oktober vier lezingen/bijeenkomsten waarin het bijbelboek Operbaring centraal staat.

Zondag 23 oktober om 18:00 uur is de eerste bijeenkomst en op 13 en 27 november en 11 december zijn de overige drie. De lezingen worden gegeven door Paulien Zeeman-Lens, presentratrice van het EO programma Vrouw-Zijn.

Dit intrigerende boek in de bijbel laat zien welke dingen er zullen gebeuren in de laatste periode van deze wereld in haar huidige bestaan. Er zijn veel speculaties over wanneer dit precies plaats zal vinden. Ook worden de lezers soms bang wanneer ze de mysterieuze beelden in deze ‘onthulling’ over de eindtijd bestuderen.

Vragen zoals: ’Wat kunnen wij er vandaag de dag mee?’ en ’Hoe kunnen we ons voorbereiden op deze tijd’ en ’Leven we al in de eindtijd?’ worden behandeld.

Er wordt in de eerste avond een overzicht gegeven van de inhoud van dit bijbelboek, waarna men in de volgende avonden inzoomt op de brieven van de Heer Jezus aan de zeven gemeentes (hoofdstukken 1 tot en met 5). Het zal duidelijk worden hoe actueel deze brieven zijn voor volgelingen van de Heer Jezus vandaag en voor de tijd waarin we leven.

De laatste avond wordt de grote lijnen van het boek doorgenomen om meer inzicht te krijgen in de symboliek en metaforen die veelvuldig gebruikt worden in dit indrukwekkende boek.