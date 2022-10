Fien en Teun openen Zwammenkwekerij op Avonturenboerderij Molenwaard

GROOT-AMMERS • Op Avonturenboerderij Molenwaard worden sinds kort oesterzwammen gekweekt. Op donderdag 11 oktober openden Fien en Teun een nieuwe attractie die hieraan verbonden is: de Zwammenkwekerij.

Op de Avonturenboerderij leren kinderen spelenderwijs alles over het boerenleven. Deze nieuwe, educatieve attractie geeft een inkijkje in het proces van zwammen kweken. En dat zijn niet zomaar zwammen, deze ontstaan uit de koffiedik uit eigen keuken.

“In een periode waarin grondstoffen schaars dreigen te worden, is het belangrijk om de beschikbare grondstoffen zo efficiënt mogelijk te gebruiken”, vertelt Mechiel Blokland, General Manager van de Avonturenboerderij. “Dankzij koffiedik uit eigen keuken, groeien in de Zwammenkwekerij grote oesterzwammen. Op deze manier kan je met afvalstoffen nieuw voedsel produceren. Dat is iets wat we kinderen graag bijbrengen”, legt Mechiel uit.

Zwammen kun je niet alleen opeten, ze ruimen ook de natuur op en zorgen ervoor dat de bodem weer voedselrijk wordt zodat nieuwe planten kunnen groeien. Daarmee past deze nieuwe attractie helemaal in het educatieve straatje van Fien en Teun en de Avonturenboerderij. Fien en Teun openden op donderdag 11 oktober samen deze nieuwe attractie, waarna alle kinderen met het boertje en boerinnetje én de zwammen op de foto konden gaan.

De Zwammenkwekerij is ontstaan uit een samenwerking tussen Avonturenboerderij Molenwaard, Yuverta en Blauwzaam. Het project is onderdeel van het Meerjarenprogramma ‘Groen Verbindt’, dat in de Alblasserwaard en de gemeente Vijfheerenlanden wordt uitgevoerd.

De Zwammenkwekerij is dagelijks geopend tijdens de openingstijden van Avonturenboerderij Molenwaard.