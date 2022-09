Leerlingen kijken hun ogen uit tijdens Techniekroute in Bleskensgraaf

do 29 sep, 13:57

Algemeen 637 keer gelezen

BLESKENSGRAAF • Woensdag 28 september brachten ruim 150 leerlingen van groep 8, van de voormalig Graafstroomse basisscholen, een bezoek aan lokale bedrijven tijdens de Techniekroute. De dag startte gezamenlijk bij de brandweerkazerne in Bleskensgraaf, waar een aantal leerlingen hun kunsten lieten zien. Daarna vertrokken alle leerlingen om verschillende technische bedrijven te bezoeken.

Vanwege de coronapandemie was het alweer drie jaar geleden, dat voor leerlingen van groep 8 een Techniekroute plaats kon vinden. Dit betekende een nieuwe zoektocht naar samenwerkingen met bedrijven die hieraan willen deelnemen. Gelukkig sprongen er ook bedrijven uit de (brede) omgeving bij, zoals Monta in Molenaarsgraaf, timmerfabriek Bos in Goudriaan en MSA-Service uit Hardinxveld-Giessendam. Naast een uniek kijkje in het lokale bedrijfsleven, is het voor kinderen vooral leuk dat ze zelf aan de slag gaan. Op deze manier ervaren zij zelf wat een bedrijf precies doet.

De elf deelnemende bedrijven lieten op verschillende manieren aan de leerlingen zien wat ze in huis hebben. Zo leerden ze bij CyberCloud alles over (ethisch) hacken in een spannende workshop. De leerlingen zaten op het puntje van hun stoel om als eerste het ‘eindbaaslevel’ te behalen. Bij Wemmers Tanktransport stond de voertuigtechniek centraal en werd er gesleuteld aan een vrachtwagen.

MSA-service gaf een kijkje in de complexe wereld van elektriciteit en water. Zo mochten de leerlingen een elektrische installatie maken van een stabilisator, die wordt gebruikt bij het heien voor windmolens op zee. Verder kregen ze een presentatie en mochten zelf een circuitje aanleggen. IJzer smeden is ook niet iets wat kinderen dagelijks doen, maar metaalbedrijf Van der Vegt gaf ze deze unieke kans. Hopelijk wordt hiermee het vuurtje voor de techniek bij de leerlingen ook aangewakkerd.

Dankzij de deelnemende bedrijven Pomp Plus BV, Wemmers Tanktransport, TTA, Lowpad, Brandweer Bleskensgraaf, MSA-Service, Monta, CyberCloud, Zuivelfabriek de Graafstroom, Van der Vegt en Timmerfabriek Bos hebben de leerlingen een mooi inkijkje gekregen in de diverse wereld van de techniek.