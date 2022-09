ingezonden mededeling

Wat is een bonsai boom? En waar komen ze voor?

di 13 sep, 10:42

Wat is een Bonsai boom? Een bonsaiboom is een levende boom of struik die zo is gekweekt dat hij de indruk wekt een volwassen boom op ware grootte te zijn. Een artistieke weergave van een boom op ware grootte in de natuur.

Bonsai bomen worden meestal gekweekt in ondiepe keramische potten. Een bonsai is geen boomsoort; in feite kunnen vele boomsoorten door middel van verschillende technieken tot bonsai worden gemaakt. Een bonsai boom kopen kan online bij Plantje.nl bijvoorbeeld, of in diverse plantenwinkels in je eigen omgeving.

Bonsai bomen komen voor in de natuur

Denk eens aan een boom. Vaak is het eerste beeld dat bij je opkomt een grote boom die in een park of veld groeit. Het eerste beeld dat bij mij opkomt is een grote loofboom zoals een Eik, die in zijn eentje groeit zonder andere bomen eromheen. Denk nu eens wat verder na over andere bomen die je hebt gezien. Denk aan bomen die groeien in ruige, bergachtige gebieden waar het leven hard is. Denk aan een groepje bomen dat op een heuvel groeit. Denk aan bomen die aan de kust groeien en door de heersende wind worden geteisterd. Denk aan bomen die bij een rivier groeien, waar het water een deel van de bodem heeft weggesleten en blootliggende wortels zichtbaar zijn. Denk aan zeer oude bomen waar door stormen, blikseminslag of gewoon door het verstrijken van de tijd takken aan de boom zijn afgestorven. Denk aan een oude dennenboom waar enkele van de lage takken zijn afgestorven en alleen nog een klein bladerdakje bovenin over is. Denk aan kleinere bomen die dicht tegen grotere bomen aan groeien, die naar buiten leunen en naar het zonlicht reiken. Al deze beelden van bomen vormen de inspiratie voor bonsai. Ze zijn niet zo gezond als een aloe vera plant, maar ze zorgen voor veel rust en sereniteit in huis.

Een bonsai boom is een verhaal

Nu hebben we een aantal beelden van bomen in ons hoofd. Een bonsaiboom neemt een aantal van deze natuurlijke beelden en probeert een weergave van deze beelden in het klein te maken. In het wild ziet een boom eruit zoals hij eruit ziet door de plaats waar hij groeit en door wat er in de loop van zijn leven met hem is gebeurd. Een boompje dat gewoon in een pot is geplant, heeft geen geschiedenis achter zich. Hij heeft geen verhaal.