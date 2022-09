Open dag in boomgaard, natuurtuin en eco-woning Arkel

ARKEL • De gemeentelijke boomgaard in Arkel houdt op zaterdag 17 september ‘open gaard’. Ook zijn die dag natuurtuin De Punt en de naastgelegen eco-woning te bezoeken. Er zijn rondleidingen.

De Punt Arkel grijpt de Week van de Duurzaamheid aan om belangstellenden te laten zien wat er mogelijk is op het gebied van duurzaam tuinieren, boomgaardonderhoud en ecologisch bouwen. ’s Morgens van 10.00 tot 13.00 uur zijn belangstellenden welkom op de gemeentelijke Boomgaard Onderweg, waar de perenpluk in volle gang is. Voor wie dat wil is er een rondleiding en perentaart. De boomgaard is te vinden door te googelen op ‘Boomgaard Onderweg’ (Onderweg 77/79). Parkeren kan in de berm of bij de begraafplaats. Rondleidingen zijn er tussen 10.00 en 12.00 uur.

Natuurtuin

’s Middags vanaf 14.00 uur is er open tuin op Natuurtuin de Punt en open huis in de leeftijdsbestendige eco-woning die daarbij ligt. Voor geïnteresseerden is er een rondleiding en een glaasje eigengemaakt perensap. Rondleidingen zijn er tussen 14.00 en 16.00 uur. Het adres is: Schotdeuren 52. Parkeren is gratis. De entree is via Wereldwinkel de Punt Arkel.

Actie Tegelwippen

Op zaterdag 17 september gaat ook de actie Tegelwippen in Molenlanden van start, waarvan Wereldwinkel de Punt Arkel inleverpunt is. Zolang de actie duurt kunnen deelnemers hun stoeptegel inwisselen voor een gratis plantje van de gemeente. Dit kan tijdens de openingstijden van de Wereldwinkel vanaf zaterdag 17 september en daarna van woensdag tot en met zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur. De Heem-plantjes van Natuurtuin de Punt zijn er de gehele maand te verkrijgen tegen een kleine vergoeding die ten goede komt aan het Project Nimba. Meer informatie is te vinden op www.depuntarkel.nl, www.Nimba.nl en www.duurzaammolenlanden.nl.