Bestuur ‘Trouw aan Oranje’ Goudriaan: ‘We merken aan alles dat de feestweek leeft in het dorp’

11 aug, 18:00

Algemeen 144 keer gelezen

GOUDRIAAN • Na twee jaar ‘corona-uitstel’ is Goudriaan klaar voor de feestweek. Een week vooral voor de eigen dorpelingen. Laagdrempelig is het sleutelwoord.

Verwacht in de Goudriaanse feestweek (vrijdag 12 tot en met vrijdag 19 augustus) geen grote artiesten. Een bewuste keuze.

“We organiseren de feestweek met name voor het eigen dorp”, vertellen Lotte Swijnenburg, Jantine den Haan en Femke den Besten, terwijl ze snoepzakjes aan het inpakken zijn. “Alle activiteiten zijn gratis toegankelijk, we heffen geen entree. We willen het laagdrempelig houden, iedereen moet kunnen komen. Als we uit de kosten komen, dan is het goed.”

De inkomsten komen uit sponsoring, de catering -die de Oranjevereniging met veel vrijwilligers in eigen beheer doet- en de bekende fooienpot.

Toon gezet

In 2015 was de laatste editie van de feestweek in Goudriaan. In 2020 en 2021 stond ‘Trouw aan Oranje’ in de startblokken, maar gooide corona roet in het eten.

“En dus is Goudriaan wel weer eens toe aan een feestje”, zegt het drietal. “Tijdens de afgelopen Koningsdag hebben we de toon al gezet. We merken aan alles dat de feestweek leeft in het dorp. Veel vrijwilligers hebben zich aangemeld, de bereidheid om te helpen is groot. Alleen de aanmeldingen voor sommige activiteiten blijven nog wat achter. Maar dat gaat op z’n Goudriaans, altijd last minute. Ook dat komt helemaal goed.”

Food & Fun

Het thema van de feestweek is ‘Food & Fun’. Dat zal onder meer terug te zien zijn in de verlichting, die deze week in alle Goudriaanse straten en buurten wordt opgebouwd. Alle buurtverenigingen hebben ook een foodtruck gemaakt, waarmee ze zaterdag 13 augustus naar de feesttent komen. Daar wordt een ‘dorpsplein’ gecreëerd voor een foodtruckfestival.

“Er zijn de afgelopen jaren best veel wisselingen geweest in het dorp”, vertelt Lotte Swijnenburg. “Dan is dit een mooie manier om elkaar (beter) te leren kennen.”

Alleskunner

‘Fun’ komt in diverse spelonderdelen terug. Zoals in De Alleskunner van Goudriaan, die als rode draad door de feestweek loopt.

Highlights

Andere highlights zijn onder meer: Goudriaans Bananasplit (Jantine den Haan: “Veel dorpsgenoten zijn de afgelopen twee jaar in het ootje genomen, het wordt echt hilarisch”), de verlichtingsavond, de ouderenmiddag (waar ook 65’ers uit de omgeving welkom zijn) en de afsluitende F-Party.

Goudriaan is er klaar voor, de Oranjevereniging ook? Femke den Besten: “Deze week moeten we nog volle bak de puntjes op de ‘i’ zetten. We hebben een jong bestuur, voor de meesten van ons wordt het de eerste feestweek als bestuurslid. Er zal heus wel eens iets fout gaan. Maar daar leren we dan weer van.”

Programma feestweek Goudriaan (12 tot en met 19 augustus, het dorp is de hele week verlicht):

Vrijdag 12 augustus: Lawaaioptocht, Kinderplaybackshow, Vrienden van Goudriaan Live.

Zaterdag 13 augustus: Alleskunner kindereditie, Foodtruckfestival, Alleskunner volwassenen, feestavond met coverband Empire.

Zondag 14 augustus: Levensproeverij.

Maandag 15 augustus: Timmerdorp, Goudriaans Bananasplit, Alleskunner volwassenen.

Dinsdag 16 augustus: Timmerdorp, Goudriaanse Poldergames kinderen, Goudriaanse Poldergames volwassenen.

Woensdag 17 augustus: Timmerdorp, ouderenmiddag, verlichtingsavond.

Donderdag 18 augustus: Kindervoorstelling ‘Land in zicht’, finale De Alleskunner, bruin café met spelletjes en bierproeverij.

Vrijdag 19 augustus: Fik in het timmerdorp, kinderdisco, F-Party.