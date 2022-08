De Noordelose feestweek zit erop

FOTO’S EN VIDEO’S VAN FORMULE OPOE

8 aug, 08:23

NOORDELOOS • De kleurrijke feestweek in Noordeloos zit erop. En kleurrijk was ‘ie, mede door het zonnige weer.

Er werd gezongen, gedanst en gelachen.

En de vele activiteiten vielen in de smaak. Van timmerdorp tot Feestival, van jaarmarkt tot ‘Te kaai, ter vliet en op glad ijs’, van playbackshow tot de KNO-show en van Formule Opoe tot Sensation Color.





Formule Opoe in #Noordeloos : deelnemers gaan nu geblinddoekt achteruit inparkeren. ?? #feestweek #hetkontakt pic.twitter.com/obNnAB4A3J

Even een kijkje in de pits van de Opoe Race in #Noordeloos. #feestweek #hetkontakt pic.twitter.com/rdb0uCGcQf