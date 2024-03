Brandweer, ambulance en politie opgeroepen voor fiets in sloot in Schelluinen

6 minuten geleden

112 61 keer gelezen











Link ophalen Gekopieerd

SCHELLUINEN • In een sloot langs de Voordijk in Schelluinen is woensdag een fiets aangetroffen. Omdat niet uitgesloten kon worden dat er ook nog een persoon in de sloot lag, zijn de hulpdiensten massaal uitgerukt.

De brandweer, waaronder een duikteam uit Dordrecht, de politie en de ambulancedienst werden opgeroepen om te zoeken en eventueel medische hulp te bieden. Oppervlakteredders van de brandweer hebben de sloot doorzocht.

Er is niemand in het water aangetroffen. De fiets is door de politie meegenomen.