Na Meerkerk ook inbraak in brandweerkazerne Arkel

ARKEL • In de brandweerkazerne in Arkel werd in de nacht van dinsdag op woensdag ingebroken.

De daders namen niets mee, maar wel was er schade aan het gebouw. Een ruit van de gloednieuwe roldeur werd ingeslagen om toegang te krijgen tot de kazerne.

‘Mogelijk zijn de verdachten geschrokken van iets en hebben ze de inbraak gestaakt’, meldt brandweer Arkel via Facebook. ‘We willen graag getuigen vragen zich te melden bij de politie via 0900-8844.’

Meerkerk

Diezelfde nacht was er ook een inbraak in de brandweerkazerne in Meerkerk. ‘Zij hebben moeten constateren dat een deel van hun reddingsgereedschap (speciaal gereedschap om bijvoorbeeld slachtoffers uit voertuigen te bevrijden) is gestolen. Het is absurd dat zulke levensreddende materialen worden gestolen. Gelukkig zijn onze Veiligheidsregio’s voorbereid en hebben ze altijd reservemateriaal beschikbaar, zodat de betreffende eenheid snel weer operationeel kan zijn.’

‘Desalniettemin brengt dit aanzienlijke kosten met zich mee en is de kazerne tijdelijk buiten dienst. Het is frustrerend als onze hulp dringend nodig is en we deze, vanwege dit soort laffe acties, niet kunnen bieden.’

De politie gaat bij brandweerkazernes zichtbaar intensiever controleren. ‘Ook op onze kazerne zijn extra veiligheidsmaatregelen genomen.’