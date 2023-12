• BMW belandt in sloot langs de Onderweg in Arkel.

BMW raakt zwaar beschadigd bij proefrit die eindigt in Arkelse sloot

di 5 dec. 2023, 20:24

ARKEL • Een proefrit met een auto is dinsdagmiddag in Arkel geëindigd in een sloot. De auto, een BMW M3 Competition die voor €119.000 euro te koop stond, is bij het ongeval zwaar beschadigd geraakt.

Een man was een proefrit aan het maken met de BMW toen hij op de Onderweg van de weg raakte en uiteindelijk in een sloot belandde. De auto kwam op z’n zijkant in de sloot terecht.

De bestuurder is door ambulancepersoneel nagekeken, maar bleek niet gewond te zijn geraakt.

De auto, van een garage uit Gorinchem, is door een bergingsbedrijf uit de sloot gehaald.