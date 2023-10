Update over Nieuw-Lekkerlander die uur lang bekneld zat na botsing in Streefkerk

STREEFKERK • De 23-jarige man uit Nieuw-Lekkerland die afgelopen zaterdag gewond raakte bij een aanrijding met een trekker op de Veerweg in Streefkerk, is weer thuis.

De man zat zaterdag een uur lang bekneld in zijn auto en moest door de brandweer uit zijn voertuig worden bevrijd. Een Mobiel Medisch Team uit Rotterdam kwam met de traumahelikopter ter plaatse voor hulp.

Inmiddels is duidelijk dat de twintiger zijn voet op meerdere plekken heeft gebroken, maar dat hij er verder grotendeels ongeschonden vanaf is gekomen. De tractorbestuurder is ongedeerd gebleven bij de aanrijding.

Botsing

De Nieuw-Lekkerlander reed zaterdagochtend in zijn auto over de Veerweg en kwam in botsing met een trekker die vanuit het weiland de weg op reed. De twintiger kwam bekneld te zitten in zijn voertuig.

De politie, brandweer, ambulancedienst en traumahelikopter werden opgeroepen voor hulp. De brandweer heeft het dak van de auto geknipt, waarna de man na een uur kon worden bevrijd. Het slachtoffer werd per ambulance naar het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam gebracht.