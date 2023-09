Aanrijding op de N214 bij Ottoland; inzittenden naar het ziekenhuis

OTTOLAND • Na een aanrijding op de N214 bij Ottoland zijn dinsdagavond twee inzittenden naar het ziekenhuis gebracht.

Het ongeval op de provinciale weg, waarbij twee auto’s betrokken waren, gebeurde net voor 18.00 uur. Twee ambulances kwamen ter plaatse en van beide auto’s werd een inzittende nagekeken. Ze zijn naar het ziekenhuis gebracht voor controle.

Hoe het ongeval precies is gebeurd, is onbekend. Wel liepen beide auto’s schade op en kwam één van de auto’s in de berm terecht. De politie heeft het verkeer langs het ongeval geleid tot een bergingsbedrijf de auto’s heeft meegenomen.