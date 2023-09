• Brand in een schuur aan Nieuwe Veer in Streefkerk

Accu veroorzaakt brand in schuur Streefkerk

1 uur geleden

STREEFKERK • In een schuur bij een woning aan de Nieuwe Veer in Streefkerk is maandagavond brand uitgebroken.

De brandweer is even na 20.30 uur uitgerukt en heeft opgeschaald naar middelbrand.

In de schuur zou in ieder geval een accu in brand hebben gestaan. Een persoon heeft rook ingeademd, daarom is ook een ambulance onderweg.

(later meer) - bron: ZHZ Actueel