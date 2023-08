Brand door frituurpan in aanbouw van woning in Brandwijk

BRANDWIJK • In een aanbouw van een woning aan de Gijbelandsedijk in Brandwijk is zaterdagavond 19 augustus brand uitgebroken. Persoonlijke ongevallen deden zich hierbij niet voor.

De bewoners konden hun woning om iets na 21.00 uur tijdig verlaten. Brandweerlieden van de posten Brandwijk en Bleskensgraaf kwamen ter plaatse om de brand te blussen. Onder meer een frituurpan, de vermoedelijke veroorzaker van de brand, werd uit het pand gehaald. Na een half uur had de brandweer de brand onder controle.

De woning stond vol rook, waarop de brandweer het pand heeft geventileerd. De brand heeft flink wat schade veroorzaakt in het bijgebouw.

Stichting Salvage is namens de gezamenlijke verzekeraars ter plaatse gekomen om de bewoners bij te staan in de verdere afhandeling van de brand.