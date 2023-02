Politie zoek getuigen van meerdere woninginbraken in Meerkerk

di 7 feb 2023, 15:20

MEERKERK • De politie is op zoek naar getuigen van meerdere woninginbraken die afgelopen zaterdag 4 februari in Meerkerk plaatsvonden aan de Blommendaal.

Volgens de politie werden meerdere woningen in het dorp bezocht door een inbreker, die er ook in slaagde spullen mee te nemen. Ook werd er in de straat een poging gedaan om in te breken bij een bestelbus. Gezien de locatie en het moment sluit de politie niet uit dat dezelfde verdachte hiervoor verantwoordelijk is.

De recherche wil graag in contact komen met eventuele getuige(n) en mogelijk zijn er camerabeelden van de verdachten. Dit beeldmateriaal wil men graag hebben. Eenieder die beschikt over filmpjes kan deze hier uploaden.

Mensen die over andere informatie beschikken kunnen contact opnemen via 0900-8844 of informatie melden via het Meldformulier op politie.nl. Anoniem informatie delen kan via 0800-7000 of Meld Misdaad Anoniem.