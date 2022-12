NOORDELOOS • Op de A27 vond woensdagochtend voor Noordeloos een ongeval tussen meerdere voertuigen plaats.

Dit gebeurde op de rijbanen in de richting van Utrecht. Twee rijstroken werden afgesloten. Er ontstond een kilometerslange file, waarin de vertraging opliep tot zo’n veertig minuten.

We doen ons best om zo snel mogelijk een rijstrook vrij te krijgen op de #A27 bij Noordeloos. Omdat de vertraging op dit moment richting een uur gaat, is er een omleiding ingesteld. Richting Utrecht volgt het verkeer de A59/A2 vanaf knp. Hooipolder. pic.twitter.com/nQXhenpn9X