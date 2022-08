Politie vindt overleden persoon na aanvaring op Lek bij Ameide/Lopik

6 aug, 18:43

AMEIDE/LOPIK • In de zoektocht naar een 35-jarige vrouw uit Veenendaal, heeft de politie zaterdagmiddag 6 augustus een lichaam gevonden. De politie kan de identiteit nog niet bevestigen.

Vrijdag werd het pleziervaartuig waarop de vrouw en haar gezin zich bevond, overvaren door een binnenvaartschip. De andere opvarenden van het bootje, naar verluid vier personen, konden zich in veiligheid brengen. Een of meerdere van hen raakten lichtgewond.

Update: Bij het onderzoek naar de aanvaring op de #Lek bij #Ameide is vanmiddag een overleden persoon aangetroffen. Onderzoek moet uitwijzen of het gaat om de vermiste vrouw die op de #boot aanwezig was. We kunnen op dit moment nog geen identiteit bevestigen.